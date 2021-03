Dante Alighieri: in arrivo Divina Commedia in realtà virtuale 3D

A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri , in occasione del " Dantedì ", sarà possibile varcare le soglie dell'Inferno e vivere alcuni momenti significativi di una delle opere letterarie più tradotte al mondo con "La Divina Commedia VR: l'Inferno, un viaggio immersivo", una nuova produzione di ETT, cortometraggio in Realtà Virtuale 3D della durata di circa 7 minuti, accompagnata dalla voce di Francesco Pannofino.

La produzione del cortometraggio

approfondimento

"La Divina commedia a misura di social": al via iniziativa con Ferroni

ETT S.p.a., industria digitale e creativa leader nelle soluzioni immersive del patrimonio culturale italiano e internazionale, in associazione con West 46th Films S.r.l., ha realizzato questo nuovo progetto con regia e sceneggiatura di Federico Basso. Alessandro Parrello, invece, ha curato la regia e la sceneggiatura delle riprese live. Punto di forza della produzione è l'integrazione di computer grafica e riprese cinematografiche in Realtà Virtuale, il cui potenziale è valorizzato dai personaggi e dalle ambientazioni del racconto.

La società si è occupata interamente della produzione in Computer-Generated Imagery (CGI) Animation, con un lungo lavoro di ideazione, progettazione e realizzazione di modelli animati in 3D, partendo da uno storyboard profondamente legato ai versi e alle immagini della Divina Commedia dantesca. West 46th Films, invece, ha seguito le riprese live tra location e studio, in stretta coerenza tecnico-artistica rispetto all'universo poetico delineato nella componente in computer grafica.