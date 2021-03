Dante: un docufilm per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta

Un docu on the road scritto e diretto da Fabrizio Bancale. Si intitolerà “Dante - l'esilio di un Poeta” e sarà prodotto dalla Società Dante Alighieri. Le riprese incominceranno tra poco, in primavera-estate. "Visiteremo quei luoghi che hanno ispirato gran parte della Divina Commedia, racconteremo aneddoti, proveremo a risolvere alcuni punti oscuri sulla vita e il mondo di Dante, quello di 700 anni fa"

Chi credeva che nel fiume in piena di biopic in arrivo fossero confluite ormai le storie di tutti gli illustri meritevoli di un film biografico, non ha pensato a uno degli italiani più famosi della nostra storia: Dante.

Durante di Alighiero degli Alighieri, meglio conosciuto come Dante Alighieri, non sarà il protagonista di un biopic ma di un esemplare di un altro filone cinematografico molto gettonato oggi, ossia il docufilm.



In occasione dei 700 anni dalla sua morte, avvenuta a Ravenna nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321, uscirà Dante - l'esilio di un Poeta.

Un documentario on the road scritto e diretto da Fabrizio Bancale e prodotto dalla Società Dante Alighieri, le cui riprese dovrebbero incominciare tra non molto: i primi ciak sono previsti in primavera-estate..



I luoghi dell'esilio del Sommo Poeta saranno raccontati nel docufilm che vede la direzione scientifica di Lamberto Lambertini e la consulenza storica di Alberto Casadei, Gino Ruozzi e Marco Veglia.