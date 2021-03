Covid, sindaco San Bassano ha portato anziani in bus a vaccinarsi

Nella giornata di ieri Giuseppe Papa, sindaco di San Bassano (paese di 2.000 abitanti a nord della provincia di Cremona) e a lungo responsabile della protezione civile, mentre nell'hub di Cremona Fiere si registravano diversi disguidi, si è precipitato in municipio, ha aperto gli elenchi degli ultraottantenni residenti, è andato a prenderli a casa e li ha portati a Cremona per coprire il buco delle prenotazioni e non mandare sprecate le dosi, trasformando cosi un pasticcio in una opportunità per gli anziani del suo paese (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA).