Cremona, ancora disagi su prenotazioni vaccini. Asst chiama cittadini

A Cremona anche stamattina, a causa di un disguido tecnico, nessuno degli aventi diritto che si erano prenotati si è presentato in Fiera per ricevere il vaccino anti-covid. Non è partito infatti l'invio degli sms di convocazione da parte di Aria Lombardia, la società della Regione che gestisce le prenotazioni duramente criticata anche dalla vice presidente e assessore al Welfare Letizia Moratti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Asst telefona agli aventi diritto

Già ieri si era verificato un problema simile. Anche questa volta Asst Cremona si è mobilitata, telefonando agli aventi diritto con prenotazione (ultra 80enni e personale scolastico). Asst sta gestendo in prima persona le chiamate sulla base dei nominativi di chi aveva aderito alla campagna, tutte persone che avrebbero dovuto essere raggiunte dall'sms della centrale regionale di prenotazione con data, ora e luogo della vaccinazione, ma che invece non hanno ricevuto nulla oppure messaggi sbagliati, con il risultato di creare lunghi spazi vuoti nelle somministrazioni negli hub di Cremona e Soresina. La speranza è quella di raggiungere comunque il risultato di ieri, quando alla fine, nonostante il disguido, sono state vaccinate 1.100 persone, mai così tante in precedenza.

Il precedente

Ieri anche alcuni sindaci si sono mobilitati per far fronte all'emergenza e coprire i buchi causati dal malfunzionamento del sistema Aria. Fra loro, Giuseppe Papa, primo cittadino di San Bassano, paese di 2000 abitanti a nord di Cremona: mentre nell'hub di CremonaFiere si contavano 80 presenti invece dei 600 attesi per la dose, Papa, che è stato a lungo responsabile della Protezione Civile, si è precipitato in municipio, ha aperto gli elenchi degli ultraottantenni residenti, è andato a prenderli a casa e li ha portati a Cremona in modo da non mandare sprecate le dosi, trasformando così un pasticcio in una opportunità per gli anziani del suo paese. Venti gli ultraottantenni rintracciati e portati al polo vaccinale su due pulmini messi a disposizione da Fondazione Vismara: "Appreso che esisteva la possibilità di vaccinare alcuni nostri anziani residenti, abbiamo pensato fosse giusto sfruttarla e non abbiamo perso un secondo", ha spiegato Papa.