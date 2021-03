Covid, in Lombardia 4.003 nuovi casi su 46.150 tamponi

Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (più 15, in totale 806) e negli altri reparti (più 35, in totale 6.926)

Con 46.150 tamponi effettuati sono 4.003 i nuovi positivi al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO) in Lombardia con il tasso di positività stabile all'8,6% (ieri 8,5%). Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (più 15, in totale 806) e negli altri reparti (più 35, in totale 6.926). I decessi sono 90 per un totale complessivo di 29.799 morti in regione dall'inizio della pandemia.

I contagi nelle province

Per quanto riguarda le province, è sempre la Città metropolitana di Milano la più colpita con 1.094, seguita da Brescia (902), Monza e Brianza (470), Bergamo (314), Pavia (222), Como (197), Mantova (182), Lecco (144), Varese (137), Cremona (117), Sondrio (78) e Lodi (58).