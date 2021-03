Madre Fabrizio Corona: mio figlio perseguitato da magistratura bigotta

"Per la prima volta dopo tanti anni ti ho visto cambiato. Certo ancora i gravi problemi legati alla tua patologia sono da debellare del tutto. Ma per i cittadini che in questa Italia cercano una giustizia giusta io dico che mio figlio è un perseguitato da un tipo di magistratura bigotta e priva di qualsiasi segno di sensibilità umana". Lo ha affermato su Instagram Gabriella Privitera, la madre di Fabrizio Corona, l'ex fotografo che dopo la revoca dei domiciliari decisa giovedì dal tribunale di sorveglianza di Milano, ha compiuto gesti di autolesionismo, finendo successivamente in ospedale.