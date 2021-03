Milano, imbrattata di nuovo la statua di Indro Montanelli

È avvenuto ieri nei giardini di via Palestro, il monumento è già stato pulito. Lo scorso giugno contro la statua del giornalista era stata lanciata della vernice rossa

È stata di nuovo imbrattata la statua di Indro Montanelli nei giardini a lui dedicati in via Palestro a Milano. Lo scorso giugno contro il monumento era stata lanciata della vernice rossa, ieri, invece, sono stati disegnati falce e martello. A segnalare l'accaduto sui social è stata l'associazione no profit Agiamo, la quale è tornata a chiedere una "sorveglianza attiva" sulla statua del giornalista . "Meno male - prosegue il post - che la statua è già stata ripulita dai tecnici dell'appalto comunale che anche l'altra volta avevano fatto un ottimo lavoro".