Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 5.210 i nuovi positivi ieri in Lombardia con 57.154 tamponi effettuati con il tasso di positività in leggero calo al 9.1%.

8:00 - In Lombardia 5.210 casi su oltre 57mila tamponi

Sono 5.210 i nuovi positivi ieri in Lombardia con 57.154 tamponi effettuati con il tasso di positività in leggero calo al 9.1%. Aumentano sia i ricoverati in terapia intensiva (+11, 543) che negli altri reparti (+69, 4.804). I decessi sono 61 per un totale complessivo di 28.638 morti in regione dall'inizio della pandemia. Milano è la provincia più colpita con 1.593 nuovi positivi di cui 655 a Milano città, seguita da Brescia (1.122), Monza e Brianza (470), Bergamo (370), Varese (336), Como (332), Cremona (207), Mantova (188), Lecco e Lodi (67) e Sondrio (54).