Covid, in Lombardia 5.658 nuovi contati su 58.505 tamponi

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 565, quelle negli altri reparti sono 4.934. Nella provincia di Milano si registrano 1.450 nuovi casi positivi, in quella di Brescia 1.210

Oggi in Lombardia si registrano 5.658 nuovi contagi a fronte di 58.505 tamponi processati, il rapporto tra test eseguiti e casi positivi è del 9,6%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 565, quelle negli altri reparti sono 4.934. I decessi nelle ultime ore sono stati 67 per un totale complessivo di 28.705 morti in regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI) Nella provincia di Milano si registrano 1.450 nuovi casi positivi, in quella di Brescia 1.210, Monza e Brianza 537, Varese 407, Bergamo 394, Pavia 366, Como 363, Lecco 264, Mantova 261, Cremona 200, Lodi 75 e in quella di Sondrio 29.