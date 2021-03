Covid, in Lombardia chiuse tutte le scuole tranne gli asili nido

Dalla mezzanotte la Lombardia entra in zona arancione scuro. È quanto prevede l’odierna ordinanza del presidente della Regione, Attilio Fontana, che resterà in vigore fino al 14 marzo. Di conseguenza, da domani resteranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, mentre resteranno aperti i soli asili nido. ( COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA )

Contagio in aumento tra i giovani

leggi anche

Lombardia zona arancione scuro da domani, cosa cambia: le regole

La decisione è stata presa alla luce degli ultimi dati epidemiologici, che mostrano un rapido peggioramento del contagio con un’incidenza in crescita in tutti i territori della Lombardia, anche in relazione alle classi di età più giovani. Motivo per cui è stata disposta la sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado, negli Istituti tecnici superiori e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, nonché nelle scuole dell’infanzia.

Negli istituti restano comunque garantite le attività nei laboratori e la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

Sospese le lezioni anche all’università

Sospesa infine, su tutto il territorio regionale, la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, che potranno dunque continueranno a distanza.