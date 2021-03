Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Da oggi la Lombardia torna in zona arancione dopo tre settimane di zona gialla. Da diversi giorni si osserva, infatti, un costante aumento dei contagi in regione. Ieri, infatti, sono stati 3.529. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:05 - Da oggi la Lombardia è in zona arancione

Da oggi la Lombardia torna in zona arancione dopo tre settimane di zona gialla. Da diversi giorni si osserva, infatti, un costante aumento dei contagi in regione. In zona arancione gli spostamenti sono consentiti solo all'interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22. Gli spostamenti fuori dal proprio Comune o dalla propria Regione saranno consentiti solo in casi giustificati, per motivi di lavoro, salute o necessità, per i quali servirà l’autocertificazione. Saranno comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Bar e ristoranti possono aprire solo per effettuare servizio d'asporto o consegna a domicilio. L’asporto per i bar è consentito fino alle ore 18, mentre per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. I negozi al dettaglio sono aperti, mentre i centri commerciali possono restare aperti dal lunedì al venerdì, ma devono chiudere nei weekend, nei festivi e prefestivi. L'apertura dei negozi è consentita fino alle 21. Le restrizioni prevedono infine la didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori.