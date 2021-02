Congo, oggi a Limbiate i funerali dell'ambasciatore Attanasio

Si terranno questa mattina a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, i funerali di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso in un agguato in Congo insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e a un autista locale. Intanto, è polemica sulla mancanza di una tutela adeguata. "La scorta venne rafforzata quando l'ambasciatore lo richiese", assicura da parte sua la Farnesina. (L'AUTOPSIA - L'ARRIVO DELLE SALME FOTO)