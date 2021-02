Covid, in Lombardia 2480 nuovi casi su 35.149 tamponi

Salgono di 17 i casi di ricoverati in terapia intensiva, in totale 408, mentre quelli ricoverati negli altri reparti sono 3.917, più 91

A fronte di 35.149 tamponi effettuati, sono 2.480 i nuovi positivi al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO) in Lombardia nelle ultime 24 ore, con un rapporto del 7%. Di questi 89 sono 'debolmente positivi'. Salgono di 17 i casi di ricoverati in terapia intensiva, in totale 408, mentre quelli ricoverati negli altri reparti sono 3.917, più 91. Sono stati 43 i morti, in totale 28.146.

I contagi nelle province

Per quanto riguarda i nuovi casi nelle province a Milano sono stati 532 di cui 223 a Milano città, a Bergamo 126, a Brescia 506, a Como 313, a Cremona 51. A Lecco 48, Lodi 45, Mantova 95, Monza e Brianza 143, Pavia 104, Sondrio 39, a Varese, infine, 425.