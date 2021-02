Milano, aggredisce passanti e agenti con coltello: ucciso 45enne

A Milano, poco dopo la mezzanotte in via Sulmona, un uomo ha aggredito dei passanti per strada, armato di un grosso coltello, ed è stato ucciso dagli agenti intervenuti. L'uomo, un 45enne filippino con precedenti per reati contro la persona e spaccio e di cui non sono ancora state divulgate le generalità, forse in stato alterato durante le aggressioni si è scagliato più volte contro gli agenti. Uno dei quali, dopo aver cercato di contenerlo, ha sparato uccidendolo. Due poliziotti sono stati portati in codice giallo al Policlinico: l'agente che aveva sbattuto la testa e quello che ha sparato, in stato di choc.