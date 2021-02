1/15 ©Ansa

Un uomo armato di coltello ha aggredito dei passanti per strada in via Sulmona a Milano poco dopo la mezzanotte. Il 45enne, di origini filippine e con precedenti penali, è stato successivamente ucciso da uno degli agenti verso cui si era scagliato

Milano, aggredisce passanti e agenti con coltello: ucciso 45enne