Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In Lombardia nelle ultime ore si registrano 3.724 nuovi contagi a fronte di 51.894 tamponi processati, il rapporto tra test effettuati e casi positivi è del 7,1%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva soIno 373, quelli negli altri reparti sono 3.733. I decessi registrati sono 33 mentre i guariti/dimessi sono 1.875. Nella provincia di Milano si registrano 785 nuovi casi, di cui 325 nel capoluogo. Nella provincia di Bergamo i contagi sono 240, in quella di Brescia 787, Como 295, Cremona 100, Lecco 108, Lodi 27, Mantova 140, Monza e Brianza 462, Pavia 166, Sondrio 24 e Varese 528.