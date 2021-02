Covid, appello operatori sciistici Valtellina: "Non siamo burattini"

"Abbiamo raccolto, in via elettronica, migliaia di prenotazioni da tutta la Lombardia per la ripartenza, organizzata in tutta sicurezza con rigidi protocolli per evitare qualsiasi rischio di assembramenti", sottolineano dalla società impianti di Aprica (Sondrio)

Alla vigilia della riapertura degli impianti sciistici in Lombardia, come previsto dall'ordinanza firmata dal presidente della Regione Attilio Fontana lo scorso 10 febbraio, gli operatori di Valtellina e Valchiavenna hanno preso come una doccia fredda le parole di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, il quale ha affermato che gli impianti "non andrebbero riaperti". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI). "Abbiamo raccolto, in via elettronica, migliaia di prenotazioni da tutta la Lombardia - spiegano dalla società impianti di Aprica - per la ripartenza, organizzata in tutta sicurezza con rigidi protocolli per evitare qualsiasi rischio di assembramenti. Le piste sono in perfette condizioni per l'ottimo innevamento".

Assessore lombardo alla Montagna: "In gioco credibilità Stato"

Sulla questione è intervenuto anche Massimo Sertori, assessore alla Montagna di Regione Lombardia, sottolineando che bloccare la riapertura degli impianti sciistici dopo il via libera di dieci giorni fa "metterebbe addirittura in discussione la credibilità dello Stato". Ne è convinto , criticando "Fare un provvedimento - ha spiegato Sertori - che blocca tutto a un giorno dall'apertura significherebbe creare un danno davvero ingente alle società di gestione delle attività che intanto hanno assunto personale e organizzato l'apertura. Ma il fatto metterebbe perfino in discussione la credibilità di uno Stato che ieri ha detto una cosa e che oggi afferma il suo contrario". "Per questo - ha concluso l'assessore alla Montagna - spero vivamente che alla fine prevalga il buonsenso e la politica intervenga esercitando la propria funzione".

I commenti di albergatori e gestori

"Siamo in ginocchio - sottolinea Mariangela Bozzi dell'omonimo hotel di Aprica - per una stagione invernale mai partita. E gli hotel, in queste ore, stanno già ricevendo numerose disdette dei brevi soggiorni programmati in coincidenza anche con la festa di San Valentino". "Non è possibile venire a sapere alla domenica pomeriggio che per il lunedì mattina è tutto cambiato - aggiunge Michela Calvi dell'hotel Stelvio di Bormio -. Non se ne può più con la politica dell'apri chiudi, apri chiudi. Ci sentiamo presi in giro. Noi imprenditori del turismo non siamo burattini. Siamo allo stremo delle forze e tanti rischiano il fallimento delle loro aziende". "Non si può arrivare all'ultimo momento con decisioni penalizzanti del genere - prosegue Calvi -. E tutte le spese che abbiamo sostenuto per garantire la sicurezza delle strutture, a cosa sono servite?".

"Danni incalcolabili"

Preoccupati anche i gestori degli impianti di risalita. "Un nuovo rinvio - sottolinea Giuseppe Bonseri degli impianti di risalita di Valfurva - equivale all'ennesima presa in giro e alla definitiva chiusura della stagione, in realtà mai partita. I danni all'economia provinciale sono incalcolabili". "Noi ristoratori abbiamo pagato un prezzo altissimo a questi ripetuti rinvii - avverte lo chef Massimiliano Tusetti, titolare dello storico ristorante 'Al Filo' di Bormio -. Se le piste da sci non aprono non arrivano gli sciatori e, di conseguenza, anche i clienti nei nostri locali si vedono con il contagocce. Soffre anche il commercio locale. Tanti colleghi in crisi sono chiusi e fra questi c'è chi rischia di non riaprire anche in luoghi importanti di villeggiatura come Bormio".

Adamello Ski blocca vendita skipass online

Intanto nel Bresciano Michele Bertolini, direttore di Adamello Sky, del Consorzio Pontedilegno-Tonale in Vallecamonica, ha fatto sapere che dopo aver "venduto quasi 4mila ski pass in vista della riapertura di domani, ora abbiamo bloccato la vendita online perché non sappiamo cosa succederà. Siamo preoccupati". "Siamo in attesa, abbiamo allestito tutto, investito soldi e se non si dovesse riaprire per molti potrebbe essere la mazzata finale. Sarebbe stato meglio saperlo una settimana prima se l'idea era già questa", ha detto Bertolini che ha poi aggiunto: "Abbiamo assunto ieri i dipendenti di biglietteria che rischiamo di dover già licenziare domani. Sembra uno scherzo di carnevale".

"Comprensori bergamaschi pronti e in sicurezza"

Attesa anche nel Bergamasco. "Se dovessimo guardare alla convenienza economica, magari non ci converrebbe aprire il 15 febbraio, ma siamo entusiasti di poter iniziare a avere una pseudo-normalità e lo facciamo con tanto entusiasmo", sottolinea Massimo Fossati, presidente Anef (Associazione nazionale esercenti funiviari) Lombardia e amministratore del comprensorio di Valtorta-Piani di Bobbio. "I comprensori sciistici bergamaschi, comunque, sono pronti. Sono mesi che ci prepariamo per questa giornata - rileva Fossati -. E' anche l'opportunità migliore per dimostrare che abbiamo fatto bene le cose: venire a sciare si può fare in completa sicurezza in tutte le stazioni bergamasche (e lombarde) e non vediamo l'ora di dimostrarlo". Gli impianti della Bergamasca avrebbero potuto ospitare in epoca precovid 53.400 persone, ma da domani - se sarà confermata l'apertura - saranno solo 15.979: il 30% degli utenti potenziali. Intanto i turisti si sono già portati avanti: a Castione della Presolana, per esempio, è già prenotato il 90% delle camere degli alberghi. Piene anche le seconde case non solo in valle Seriana, ma anche nelle altre valli bergamasche. Anche i rifugi si sono organizzati con prenotazioni on line, pranzi serviti sulla neve all'esterno (tranne che a Lizzola, dove oggi il termometro segna -12 gradi) e capienze ridotte all'interno.