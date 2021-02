Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Quattro i nuovi ricoverati in terapia intensiva, mentre quelli ricoverati non in terapia intensiva sono stati 24 (per un totale di 3.491)

In Lombardia si sono registrati 895 nuovi contagi a fronte di 13.920 tamponi tamponi effettuati, il rapporto tra test eseguiti e casi positivi è del 6,4%. Quattro i nuovi ricoverati in terapia intensiva, mentre quelli ricoverati non in terapia intensiva sono stati 24 (per un totale di 3.491). I morti sono stati 51 per un totale di 27.504. Per quanto riguarda i nuovi casi per provincia: a Milano 327 di cui 164 a Milano città, a Bergamo 73, 22 a Brescia, 14 a Como, così come a Cremona; a Lecco 45, a Lodi 21 a Mantova sette. Centodue a Monza e Brianza, a Pavia 21, 31 a Varese e nessuno a Sondrio.