Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Per quanto riguarda le province, sono 712 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 308 a Milano città, 419 a Brescia, 211 Monza e Brianza, 229 a Varese, 222 a Como, 153 a Mantova, 162 a Pavia, 116 a Bergamo, 73 a Cremona, 122 a Lecco, 63 a Lodi e 68 a Sondrio.

Sono 2.603 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Lombardia su 41.677 tamponi effettuati (di cui 31.142 molecolari e 10.535 antigenici), con un tasso di positività del 6,2%. Sono 371 le persone ricoverate in terapia intensiva e 3.537 quelle negli altri reparti. I decessi sono stati 88, per un totale complessivo di 26.939. Per quanto riguarda le province, sono 712 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 308 a Milano città, 419 a Brescia, 211 Monza e Brianza, 229 a Varese, 222 a Como, 153 a Mantova, 162 a Pavia, 116 a Bergamo, 73 a Cremona, 122 a Lecco, 63 a Lodi e 68 a Sondrio.