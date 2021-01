Maltempo, frana in Valchiavenna: rientrati in casa 75 sfollati

Sono rientrati in casa i 75 sfollati in Valchiavenna a causa di una frana in località Foppa, in territorio comunale di Novate Mezzola (Sondrio). Gli abitanti, evacuati venerdì, hanno potuto lasciare alberghi e case di familiari dove si erano sistemati per fare ritorno nelle proprie abitazioni. Lo ha deciso il sindaco, Fausto Nonini, alla luce degli ultimi sopralluoghi.