Covid Milano: disposto sequestro mascherine U-mask in 10 farmacie

La Procura di Milano ha disposto il sequestro, in dieci farmacie milanesi e nella sede di una società, di 15 mascherine U-Mask complete di filtro e di 5 filtri per effettuare le analisi sulla loro effettiva capacità di filtraggio e se conforme a quanto dichiarato dall'azienda.

L’inchiesta

L'inchiesta, coordinata dai procuratori aggiunti Tiziana Siciliano ed Eugenio Fusco, è stata affidata alla polizia locale e alla polizia giudiziaria del dipartimento Salute, Ambiente e Lavoro. Nell'indagine, nata da un esposto di una ditta concorrente, è indagato per frode nell'esercizio del commercio l'amministratore della filiale italiana della società.