Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Per quanto riguarda le altre province, si segnalano 436 casi a Brescia, 223 a Varese, 202 a Como, 132 a Mantova, 123 a Pavia, 106 a Bergamo, 102 a Lecco, 83 a Cremona, 62 a Lodi e 60 a Sondrio

Sono 2.234 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia dove sono stati eseguiti 37.713 tamponi (di cui 28.008 molecolari e 9.705 antigenici), una percentuale del 5,8%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:07 - In provincia di Milano 544 nuovi casi

Sono 2.234 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia dove sono stati eseguiti 37.713 tamponi (di cui 28.008 molecolari e 9.705 antigenici), una percentuale del 5,8%. Sono 411 i ricoverati in terapia intensiva, 17 meno di ieri, e 3.644 quelli ricoverati negli altri reparti (-6). Sono 55 i decessi, dunque il totale da inizio pandemia sale a 26.460. Per quanto riguarda le province, a Milano si segnalano 544 casi, di cui 248 a Milano città, 436 a Brescia, 223 a Varese, 202 a Como, 132 a Mantova, 123 a Pavia, 106 a Bergamo, 102 a Lecco, 83 a Cremona, 62 a Lodi e 60 a Sondrio.