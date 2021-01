Attesa per le ore 12 di oggi la conferenza stampa del presidente della Regione per illustrare la nuova squadra di governo

È prevista per le ore 12 di quest’oggi la conferenza stampa del presidente della Lombardia, Attilio Fontana, per presentare la nuova squadra di governo. La giunta regionale, dopo il rimpasto annunciato, prevede l'ingresso degli ex ministri Letizia Moratti, con delega al Welfare, e Alessandra Locatelli, con delega alla Famiglia e Disabilità.