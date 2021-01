Lombardia, Gallera non sarà assessore. Moratti vice presidente

Letizia Moratti assessore al Welfare e vice presidente della Regione. L'ex ministro leghista Alessandra Locatelli guiderà Famiglia e sociale, mentre l'ex sottosegretario e collega di partito Guido Guidesi andrà allo Sviluppo economico.

Le novità

Sono le principali novità della giunta lombarda, con l'accordo sulla squadra raggiunto in serata, che sarà illustrato dal presidente Attilio Fontana oggi alle 12. Secondo fonti azzurre, non dovrebbe essere più occupare il posto di assessore - neanche con altra delega, diversa dal Welfare - Giulio Gallera (anche se non è escluso possa avere il posto di sottosegretario). Mentre restano in giunta gli altri due forzisti, Alessandro Mattinzoli, non piu' allo Sviluppo (per lui, nelle ultime ore, si parlava di deleghe minori, come la Cultura) e Melania Rizzoli.