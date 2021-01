Maltempo Lombardia, nevicate nella notte in Valtellina e Valchiavenna

Nella notte in provincia di Sondrio ancora fitte nevicate in diverse zone anche del fondovalle. In Valtellina e Valchiavenna non accenna ad attenuarsi l'ondata di maltempo accompagnata da un brusco abbassamento delle temperature. Diversi i passi alpini chiusi o transitabili unicamente con catene montate. Ora a preoccupare è anche la possibilità di gelate notturne che possono rendere insidiose le strade e i marciapiedi, trasformandoli in autentiche trappole per i pedoni con rischio elevato di cadute e incidenti. (IL METEO IN LOMBARDIA)