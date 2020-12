Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Per le vaccinazioni da Coronavirus "abbiamo predisposto il nostro piano. Siamo pronti": il presidente della Lombardia Attilio Fontana lo ha assicurato ieri ai microfoni del Tgr Lombardia, aggiungendo che "dovremo aspettare che ci venga comunicato dal governo quando verranno inviati i vaccini e quanti". Personalmente "appena mi spetterà, sicuramente lo farò - ha aggiunto - Rispetterò quelle che sono le disposizioni".

“Pochi dati al momento, e un quadro tutto ancora in evoluzione. I sondaggi per verificare l’adesione del personale sanitario delle strutture Rsa al piano vaccinale della Regione Lombardia sono ancora in corso”: è quanto ha dichiarato ieri l’Ats di Pavia dopo le indiscrezioni sul fatto che solo il 20 per cento degli operatori sanitari del Pavese sarebbe disposto a vaccinarsi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE - GRAFICHE).

7:09 – Fontana: “Sistema sanitario ha dato grande risposta”

"Credo che il sistema sanitario abbia dato una grandissima risposta, di efficienza, di resistenza e di impegno" lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana intervistato ieri dal Tgr Lombardia ricordando che la regione "si è trovata ad affrontare un virus e un'epidemia assolutamente sconosciuti senza avere alcun tipo di informazioni". "Sicuramente saranno stati commessi degli errori, ma ciò - ha aggiunto - lo potremo stabilire soltanto alla fine di questa epidemia". Per quanto riguarda la revisione della riforma sanitaria, il governatore ha spiegato che l'obiettivo è "dare un grande impulso al rilancio della medicina territoriale".

7:07 – Fontana: “Nostro piano vaccini è pronto”

7:00 – In Lombardia 1.673 nuovi casi

Sono 1.673 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati ieri in Lombardia su 23.878 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 7%. Sono 481 le persone ricoverate in terapia intensiva, 17 in meno di ieri, e 3.617 quelle negli altri reparti, meno 17. I decessi sono stati 80, per un totale complessivo di 25.038. Per quanto riguarda le province, a Milano si sono verificati 450 casi, di cui 115 in città. A Varese sono stati 136, a Como 99, a Monza e Brianza 121, a Mantova 170, a Pavia 146, a Brescia 226, a Bergamo 70, a Lodi 62, a Sondrio 51, a Lecco 60 e a Cremona 82.