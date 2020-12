“Camion bare fake news”: Comune Bergamo querela consigliera toscana

L’assessore ai Servizi cimiteriali del Comune di Bergamo, Giacomo Angeloni, ha depositato quest’oggi ai carabinieri orobici una denuncia nei confronti di Eleonora Leoncini, consigliera comunale della Lega a San Casciano, in Toscana. Leoncini, durante un intervento in una seduta comunale online, ha dichiarato che "il discorso dei camion militari di Bergamo è una fake news, che è stata svelata. Erano foto scattate nel passato". Non appena venuti a conoscenza delle dichiarazioni, Angeloni, il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, e il Pd nazionale hanno fin da subito prospettato una querela. Ieri, la Giunta del Comune di Bergamo, ancora toccato da quel drammatico corteo, ha deliberato di procedere per le vie legali. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)