Vaccino, Salvini: "Si faccia bene e in fretta". VIDEO

"Se il vaccino è una delle soluzioni per uscire da questo tunnel, che si faccia bene e in fretta". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, questa mattina alla fondazione Eris di Milano. "La nostra preoccupazione - ha spiegato Salvini - è organizzare bene la campagna vaccinale perché non abbiamo ancora date, tempi e modi. Visto che moltissime persone non ne possono più della vita a distanza, in clausura, prima si fa, meglio è".