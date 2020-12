Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nelle ultime ore in provincia di Milano si sono registrati 878 contagi, di questi 332 sono nel capoluogo. Questi i dati relativi alle altre province: Bergamo 120 contagi, Brescia 366, Como 99, Cremona 86, Lecco 155, Lodi 87, Mantova 173, Monza e Brianza 183, Pavia 209, Sondrio 53, Varese 151. In tutta la Lombardia nelle ultime ore sono stati registrati 2.628 nuovi contagi a fronte di 27.942 tamponi effettuati, con un tasso di positività pari al 9,4%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:03 – In provincia di Milano 878 nuovi casi, 332 nel capoluogo

