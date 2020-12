Covid Milano, protesta studenti Parini: "Rientro in sicurezza". VIDEO

Hanno manifestato fuori dalla scuola affiggendo uno striscione con scritto “Ci vediamo il 7”, riferendosi al 7 gennaio, giorno in cui è previsto il ritorno in aula degli studenti

Iniziativa simile anche a Napoli

Anche a Napoli oggi gli studenti hanno affisso il messaggio "Ci vediamo il 7 ...in aula" in alcune scuole di Napoli. L'iniziativa ha coinvolto gli istituti scolastici Quarati, Cuoco, Pisciscelli, Vico, Costantinopoli e al Convitto ed è stata promossa dal gruppo 'Usciamo dagli schemi' in aderisione all'iniziativa lanciata da 'Priorità alla Scuola' sul territorio nazionale.