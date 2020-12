Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In tutta la provincia ieri sono stati registrati 462 contagi. Il sindaco Sala: “Vaccinarmi? Non vedo l’ora”

Nelle ultime 24 ore, in provincia di Milano sono stati registrati 462 nuovi casi di coronavirus, di cui 69 nel capoluogo. In tutta le regione ieri sono stati rilevati 2.278 contagi a fronte di 31.939 tamponi effettuati, con un tasso di positività in calo al 7,1%.

Così il sindaco Giuseppe Sala sul vaccino: “Non vedo l’ora di farlo”. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

8:10 - Sala: “Vaccinarmi? Non vedo l’ora"

"Non vedo l'ora". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha riposto alla domanda se farà il vaccino contro il Covid appena sarà possibile, in una intervista al Tg Rai della Lombardia. Domenica arriveranno anche in Lombardia le prime dosi del vaccino.

8:00 - In provincia di Milano 462 nuovi casi

Con 31.939 tamponi effettuati sono 2.278 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in calo al 7,1% (ieri 8,9%). Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-21, 540 in totale) mentre aumentano quelli negli altri reparti (+58, 4.290 in totale), I nuovi decessi sono 92 per un totale di 24.512 morti in regione dall'inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 2.356. Per quanto riguarda le province, in forte aumento Varese con 767 nuovi casi, 462 quelli nella città metropolitana di Milano, di cui 69 a Milano città, 249 a Como, 156 a Brescia, 117 a Pavia e 104 a Mantova.