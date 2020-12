"Col vaccino costruiremo un muro contro il virus - dichiara il direttore del Dipartimento Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano -. Non ci possiamo però dimenticare delle mascherine e delle misure di sicurezza, non ci possiamo permettere di aspettare la fine della somministrazione del vaccino"

"Fare il vaccino? Niente di eroico è un atto dovuto. Il vaccino c'è e ha garanzie di sicurezza". Lo ha dichiarato a Sky TG24 Massimo Galli, infettivologo e direttore del Dipartimento Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, che sarà tra i primi a ricevere il vaccino per il Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO)

"Il vaccino è un valore sociale"

"È un dovere sociale, specialmente se si pensa all'obiettivo comune ovvero l'immunità di gregge - ha aggiunto Galli -. È un po' di più della luce in fondo al tunnel. Col vaccino costruiremo un muro contro il virus. Non ci possiamo però dimenticare delle mascherine e delle misure di sicurezza, non ci possiamo permettere di aspettare la fine della somministrazione del vaccino".