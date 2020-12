Milano, medico accoltellato: la pista dei soldi nei paradisi fiscali

Proseguono le indagini sull'omicidio del dottor Stefano Ansaldi, avvenuto sabato 19 dicembre a Milano. Nuove ipotesi emergono a seguito di alcuni elementi acquisiti da Il Corriere della Sera, che potrebbero far luce su accaduto.

La ricostruzione

Otto giorni prima dell’assassinio, la polizia aveva inserito il medico in un database di soggetti a cui rendere informazioni a causa di un sospetto contagio da Covid. Nonostante questa circostanza, sempre che il ginecologo ne fosse a reale conoscenza, Ansaldi si era precipitato a Milano salendo sul primo treno utile.

Sempre secondo quanto sostiene Il Corriere della Sera, l’urgenza mostrata dalla vittima potrebbe richiamare un vecchio procedimento innescato dalla denuncia di una donna, che aveva incolpato il dottore e tre colleghi della morte della figlia appena nata.

Ipotesi

Ma c'è anche un'altra pista legata a una vicenda dell'anno scorso, quando il ginecologo aveva denunciato la scomparsa di un assegno in bianco, da lui firmato. Curiosa la destinazione del denaro, una società di Malta inserita nell’elenco dei "Paradise papers", l’inchiesta sugli investimenti offshore condotta dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung. In quell'occasione Ansaldi aveva ammesso un probabile giro di soldi in nero con quella denuncia: forse, si ipotizza, per dimostrare a interlocutori e soci che lui l’assegno l’aveva comunque pronto, come da accordi, se non già consegnato a un mediatore.