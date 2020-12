Caso Film Commission, Scillieri: "Mi proposero studio con Centemero"

Alla fine del 2016 Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, revisori contabili della Lega in Parlamento arrestati lo scorso settembre e tutt'ora ai domiciliari nell'inchiesta sul caso Lombardia Film Commission, avrebbero proposto al commercialista Michele Scillieri di creare con loro due e con il tesoriere del Carroccio Giulio Centemero uno studio associato, ma Scillieri rifiutò. E' un particolare emerso dall'interrogatorio di ieri di Scillieri, ai domiciliari nell'indagine che scava anche su presunti fondi neri. Sempre il commercialista in un altro verbale ha parlato di "retrocessioni" di denaro al partito.

La proposta

Nel corso dell'interrogatorio, alla presenza dell'aggiunto Eugenio Fusco e del pm Stefano Civardi nell'inchiesta del Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza, Scillieri avrebbe spiegato di aver rifiutato la proposta, che risaliva al periodo tra ottobre e dicembre 2016, perché aveva appena trasferito il suo studio in via delle Stelline e il progetto non lo invogliava. Del progetto si parla, a quanto si è appreso, anche in alcune chat monitorate dagli investigatori.

Nel 2017 la 'Lega per Salvini premier' venne domiciliata proprio nello studio milanese di Scillieri. Secondo investigatori e inquirenti, probabilmente il movimento inizialmente avrebbe dovuto essere domiciliato nello studio associato che poi non venne realizzato e, così, Scillieri si sarebbe offerto di domiciliarlo nel proprio studio.

La vendita 'gonfiata' del capannone a Cormano

Il commercialista inoltre ha reso ulteriori dettagli sulla presunta vendita 'gonfiata' del capannone di Cormano a Lombardia Fil Commission e ha anche fornito chiarimenti su due fatture da 16 e 70mila euro, a lui pagate dal Carroccio e da Pontidafin come consulenza professionale. Avrebbe spiegato che, in realtà, incassò quei soldi come quota che gli spettava sull'affare di un terreno che vedeva coinvolti sempre Manzoni e Di Rubba. Il professionista, assistito dal legale Massimo Dinoia, interrogato già il 28 novembre aveva raccontato ai pm che i due revisori contabili avrebbero 'fatto girare' le finanze della Lega, parlando di un vorticoso giro di denaro e di fatture false a favore di professionisti e di società 'fedeli' al partito, al quale avrebbero lasciato una percentuale fino "al 15%".