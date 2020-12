Terremoto Milano, Ingv: magnitudo più alta degli ultimi 500 anni

La scossa si è registrata oggi alle 16:59 con magnitudo pari a 3.9. La direttrice Ingv della sezione milanese: “Altri terremoti storici importanti si sono verificati in zone limitrofe, come a Monza nel 1396, con una scossa di magnitudo stimata intorno a 5, e poi una scossa al confine col Piemonte nel 1918, con una magnitudo pari a 4.6"

È stato il più forte terremoto con epicentro nel Milanese degli ultimi 500 anni, quello registrato oggi a Trezzano sul Naviglio alle 16:59 con magnitudo (ulteriormente rivista) pari a 3.9. Lo rileva Lucia Luzi, a capo della sezione di Milano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

“Terremoto in zona paragonabile a quello del 1500”

La direttrice Ingv della sezione Milano ha dichiarato che quella di Milano "è una zona che storicamente non ha mai presentato una grande sismicità". Ha poi aggiunto: "Guardando il catalogo storico dei terremoti, dobbiamo risalire a 500 anni fa per trovare una scossa 'gemella' di quella odierna, con epicentro a Milano e magnitudo 3.7. Altri terremoti storici importanti si sono verificati in zone limitrofe, come a Monza nel 1396, con una scossa di magnitudo stimata intorno a 5, e poi una scossa al confine col Piemonte nel 1918, con una magnitudo pari a 4.6".