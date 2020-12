Scossa di terremoto oggi a Milano, magnitudo tra 3.8 e 4.3

La scossa ha avuto come epicentro Trezzano sul Naviglio ed è stata avvertita nitidamente in tutta Milano, specialmente nella zona sud della città. Non si hanno notizie di danni o feriti, si attende la stima definitiva della magnitudo dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Una scossa di terremoto ha colpito la zona di Milano intorno alle 17 di oggi, precisamente alle 16.59, con una magnitudo di 3.8 secondo l'Ingv. Il sisma è stato avvertito nitidamente in tutta la città, specialmente nella zona sud di Milano. Su Twitter numerosi messaggi parlano di un forte boato, con lampadari e mobili che hanno tremato per qualche secondo. Al momento non si hanno notizie di danni o feriti.