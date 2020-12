Covid, Fontana: "Natale? Lombardia può permettersi di non stringere"

Il governatore ha escluso provvedimenti autonomi nel periodo natalizio rispetto a quelli del Governo, come invece annunciato dal governatore Luca Zaia in Veneto. "Purtroppo per Zaia la situazione del Veneto è un po' peggiore della Lombardia - ha aggiunto il governatore -. Credo che noi abbiamo dei buoni numeri quindi ci possiamo permettere di non restringere ulteriormente"

"La Lombardia si può permettere di non restringere ulteriormente". Lo ha assicurato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine del Consiglio regionale parlando dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO). Il governatore ha quindi escluso provvedimenti autonomi nel periodo natalizio rispetto a quelli del Governo, come invece annunciato dal governatore Luca Zaia in Veneto. "Purtroppo per Zaia la situazione del Veneto è un po' peggiore della Lombardia - ha aggiunto Fontana -. Credo che noi abbiamo dei buoni numeri quindi ci possiamo permettere di non restringere ulteriormente"

"Governo non ha ancora chiarito proposta per il Natale"

"Abbiamo avuto una riunione che però è stata anche questa interlocutoria - ha spiegato Fontana -. Il Governo non ha ancora chiarito quale sarà la proposta. Lo farà domani tra mezzogiorno e le 3, quindi domani capiremo". In merito al confronto tra Regioni e Governo sulle ulteriori restrizioni anti-Covid nel periodo natalizio il governatore ha sottolineato che "quello che come presidenti del centrodestra abbiamo richiesto - ha aggiunto Fontana - è che ci siano certezze, che ci siano i ristori e che siano effettivi per tutte le categorie che subiranno dei danni da questa situazione".