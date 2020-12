Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Da oggi la Lombardia sarà in zona gialla. Ma "io in questo momento - ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala - rimarrei prudente in generale, abbiamo fatto uno sforzo e non credo che vada vanificato: credo che debba prevalere l' idea della massima prudenza possibile.

Intanto, ieri sono stati 2.736 i nuovi casi in Lombardia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:55 - Lombardia da oggi zona gialla

Continuano a diminuire i ricoverati in Lombardia sia in terapia intensiva (-16, 717 in totale) che negli altri reparti (-128, 5.289 in totale). Con 29.153 tamponi effettuati, sono 2.736 i nuovi positivi, con il rapporto al 9,3% in leggera crescita rispetto a ieri (8.9%). I decessi sono 85. Grazie ai dati da tempo in netto miglioramento, da oggi la Lombardia sarà in zona gialla. Ma "io in questo momento - ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala - rimarrei prudente in generale, abbiamo fatto uno sforzo e non credo che vada vanificato: credo che debba prevalere l' idea della massima prudenza possibile". Con il passaggio in zona gialla, secondo Coldiretti, riaprono oltre 51mila tra ristoranti, bar, pizzerie e agriturismi in Lombardia, dopo oltre un mese di chiusura che ha provocato una perdita di fatturato stimata di almeno un miliardo di euro. "La Lombardia - ha spiegato la Coldiretti - è la regione italiana con il maggior numero di locali per il consumo di cibo e bevande fuori casa. A livello provinciale, il primo territorio è quello di Milano con oltre 18mila esercizi, seguono Brescia e Bergamo". Una buona notizia arriva dalle scuole delle province di Milano e Lodi: il trend complessivo delle persone contagiate dal coronavirus si è stabilizzato. Lo ha reso noto Ats Città Metropolitana di Milano, precisando che dal 30 novembre al 6 dicembre, il numero di positivi è stato di 528 (389 alunni e 139 operatori scolastici), contro i 540 (346 alunni e 194 operatori) della settimana precedente, dal 23 al 29 novembre. Infine, sul fronte della crisi sociale scoppiata in seguito alla pandemia, si moltiplicano le iniziative di solidarietà in tutta la regione. Alle famiglie milanesi in difficoltà quest'anno per Natale verranno consegnati da parte del Comune di Milano dei pacchi alimentari che conterranno anche giochi per bambini, grazie ad un progetto realizzato con Giovani imprenditori di Confcommercio Lombardia.