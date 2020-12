Covid Lombardia, cinema d'essai riaprono simbolicamente il 13 dicembre

Domenica 13 dicembre un gruppo di sale cinematografiche d'essai lombarde riapriranno simbolicamente le porte. Si tratta, afferma una nota, della prima di una serie di iniziative al motto di "Il cinema c'è" prevista nel giorno in cui si celebra Santa Lucia, protettrice degli occhi nonché della luce. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - LA SITUAZIONE A MILANO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

La riapertura

Le sale promotrici prendono così lo spunto da tale culto "per riaffermare come il rito collettivo della sala cinematografica protegga e custodisca la vivacità culturale dello sguardo". Come già accaduto a maggio scorso in occasione dell'iniziativa promossa dall'Associazione Nazionale degli esercenti Cinema in concomitanza con la premiazione dei David di Donatello, domenica 13 dicembre 2020 le sale aderenti riaccenderanno le insegne luminose e riapriranno simbolicamente le porte dei propri cinema.

La nota

"Le recenti disposizione governative - afferma una nota -hanno sancito la proroga della sospensione delle attività di spettacolo fino a venerdì 15 gennaio 2021 senza indicare una possibile data di riapertura, mentre nel resto d'Europa alcuni Paesi si apprestano a riaprire i luoghi di spettacolo per le festività natalizie. Nel frattempo si sente parlare di cinema soltanto a proposito delle piattaforme streaming, ma gli esercenti vogliono offrire una nuova occasione di incontro agli spettatori che vorranno passare a trovarci". Domenica 13 dicembre 2020 ogni sala organizzerà quindi liberamente la propria 'apertura' per sottolineare quella varietà e indipendenza di sguardi e quella qualità di proposte che sono caratteristiche del lavoro delle sale d'essai. All'appello hanno aderito al momento una quindicina di sale nella regione.