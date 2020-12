Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Le norme anti Covid non fermano lo shopping natalizio per le vie del centro di Milano. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:14- Folla in centro a Milano per lo shopping di Natale

Le norme anti Covid non fermano lo shopping natalizio per le vie del centro di Milano. Tra la folla c'è chi scambia qualche parola con un'amica, chi si mette in fila per entrare in un negozio e chi, ancora indeciso, indugia davanti a una vetrina per scegliere un dono, questa l'immagine della città nel giorno di Sant'Ambrogio. Infatti sono molti quelli che, nonostante il freddo e l'emergenza sanitaria in corso, sono usciti di casa per fare acquisti e, forse, per cercare anche un attimo di svago e normalità.