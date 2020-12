Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Tra le province più colpite dal coronavirus c'è la città metropolitana di Milano con 420 casi, di cui 124 nel capoluogo. In tutta la Lombardia, invece, con 16.276 tamponi effettuati, sono stati 1.656 i nuovi casi rilevati con un rapporto tra positivi e test eseguiti al 10,1%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:30 – In provincia di Milano, 420 nuovi contagi di cui 124 in città

Tra le province più colpite c'è sempre la città metropolitana di Milano con 420 casi, di cui 124 in città, seguita da Mantova con 212, Como con 143, Varese con 137 e Brescia con 131. In Lombardia, con 16.276 tamponi effettuati, sono 1.656 i nuovi positivi al Coronavirus con un rapporto in crescita al 10,1% (ieri era 9,3%). In calo i ricoveri in terapia intensiva, meno 14, in totale 767, e nei reparti ordinari, meno 175, in totale 6.187. Sono 128 i decessi, per un totale complessivo di 23.208 morti in regione dall'inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 5.699.