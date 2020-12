Maltempo Lombardia, due metri di neve a Foppolo

Disagi a Foppolo, in alta Valle Brembana, per le nevicate delle ultime ore: la neve ha raggiunto i due metri e ciò ha provocato gravi problemi di viabilità nel centro turistico bergamasco. (IL METEO IN LOMBARDIA)

Gli interventi dei vigili del fuoco

Dalla scorsa notte si trovano in zona i vigili del fuoco, con due squadre impegnate a risolvere i disagi con una fresa e una pala per liberare le strade ostruite. La viabilità era nelle scorse ore completamente interrotta e l'intervento ha permesso, anche grazie agli spazzaneve del Comune di Foppolo, di ripulire le carreggiate e ripristinare il transito. Il sindaco, Gloria Carletti, ha chiesto aiuto alla Prefettura, che ha allertato i vigili del fuoco. Per arrivare a Foppolo in auto è necessario montare catene o avere un'auto 4x4. A lato della provinciale, delle strade comunali e sui piazzali l'accumulo di neve è enorme. Le auto parcheggiate da più giorni ormai sono letteralmente sommerse.