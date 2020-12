Covid, Sala: "Anno difficile, ma Milano tornerà essere esempio"

"Vogliamo tornare a essere esempio e fonte d'ispirazione per il nostro Paese, per l'Europa e per il mondo", ha detto il sindaco

"Anno difficile ma dobbiamo, anche per rispetto a chi non c'è più, pensare alla Milano che lasceremo ai nostri figli, alla nostra capacità di trasformarci". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato dell'anno difficile vissuto dalla città a causa dell'epidemia da Covid nel suo discorso di saluto alla cerimonia di consegna degli Ambrogini d'oro, la massima onorificenza concessa dal Comune a chi ha dato lustro alla città.

"Essere un esempio"

La cerimonia quest'anno, a causa della pandemia, si tiene in forma ridotta a Palazzo Marino, sede del Comune, e non come da tradizione al teatro Dal Verme. "Vogliamo tornare a essere esempio e fonte d'ispirazione per il nostro Paese, per l'Europa e per il mondo", ha aggiunto Sala. Anche se dopo l'emergenza Covid Milano "ha l'obbligo di cambiare. A volte ci dimentichiamo che questa città ha 26 secoli di storia e tutte le volte che è stata chiamata al cambiamento, ha dato il meglio di sé. A volte cambiare è una scelta, a volte è un obbligo, questa volta è insieme una scelta e un obbligo. Il cambiamento lo fanno le comunità, non lo può fare la politica in sé, ma deve prendersi l'onere di guidare percorsi che i cittadini dettano. Questo è quello che credo si debba fare nella nostra città in questo momento".