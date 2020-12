Maltempo Lombardia, pioggia battente e nevicate in Valtellina

Diversi i passi alpini sono chiusi per neve, come lo Spluga che collega provincia di Sondrio a Svizzera, o transitabili unicamente con catene montate

Non accenna ad attenuarsi l'ondata di maltempo che, da tre giorni, ha investito Valtellina e Valchiavenna. Forti piogge e rischio elevato di allagamenti sulle principali vie di comunicazione. Oggi sul fondovalle piogge battenti e nevicate a quote relativamente basse, a seconda delle zone. Calo delle temperature e torrenti ovunque gonfi d'acqua. Paesaggi decisamente invernali nelle località di villeggiatura montane, come Bormio, Madesimo, Aprica, Livigno e Chiesa in Valmalenco, ma desolatamente vuote di turisti per ii divieti anti Covid. (METEO IN LOMBARDIA)

Passi alpini chiusi per neve

Un poco più animata, ma soltanto da addetti ai lavori e atleti, Santa Caterina Valfurva, dove è stata rinviata a domani per pioggia la seconda gara di Coppa del Mondo. Diversi i passi alpini sono chiusi per neve, come lo Spluga che collega provincia di Sondrio a Svizzera, o transitabili unicamente con catene montate. Il rischio di caduta valanghe sull'intero arco alpino lombardo è all'indice 3 marcato su una scala europea di cinque gradini.