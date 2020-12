Maltempo, fitte nevicate in Valtellina e in Valchiavenna

Fitte nevicate stanno investendo, dalla tarda mattinata di oggi, la Valtellina e la Valchiavenna (Sondrio) anche alle quote più basse di fondovalle. La neve è iniziata a cadere verso i 500 metri e poi, da alcune ore, la quota neve si è abbassata e anche le cittadine di Chiavenna e Morbegno sono interessate da abbondanti precipitazioni nevose, mentre ancora devono entrare in azione i mezzi spazzaneve per liberare le strade. Un paesaggio invernale ha accolto questa mattina Bormio, Valfurva, dove è tutto pronto per le gare di Coppa del Mondo di sci di domani e domenica, e a Livigno. Numerosi i passi alpini chiusi per neve o transitabili unicamente con catene montate. (METEO - LE PREVISIONI)