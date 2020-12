Covid, in Lombardia 4.533 nuovi contagi su 42.276 tamponi

Sono 4.533 i nuovi positivi al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - LA SITUAZIONE A MILANO E IN LOMBARDIA) a fronte di un numero di tamponi effettuati di 42.276 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, con un rapporto del 10,7%. Sono 147 i morti per un totale di 22.773. Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti, meno 233 rispetto a ieri, che nelle terapie intensive, meno 14. In terapia intensiva rimangono 822 pazienti e quelli non in terapia intensiva 6.792.

I dati nelle province

Per quanto riguarda le province, sono 1.463 i nuovi casi nella Città metropolitana di Milano, di cui 580 a Milano città, 490 a Varese, 461 a Monza e Brianza, 442 a Brescia e 337 a Como.