Covid, in Lombardia 1.929 nuovi contagi su 16.987 tamponi

Sono 1.929 i nuovi casi di positività al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO) registrati in Lombardia su 16.987 tamponi effettuati, con un rapporto stabile al 11.3% (ieri 11,2%). In leggero calo i ricoverati in terapia intensiva, in totale 906, meno uno rispetto a ieri, mentre crescono i pazienti non in terapia intensiva, in totale 7.433, più 33. Si registrano 208 decessi, per un totale di 21.855. Lo comunica l'Unità di crisi regionale.

I dati per provincia

I nuovi casi per provincia: Milano 940, di cui 345 a Milano città, Bergamo 104, Brescia 122, Como 33, Cremona 50, Lecco 92, Lodi 16, Mantova 8, Monza e Brianza 332, Pavia 64, Sondrio 27, Varese 94.