Milano in zona arancione, folla per lo shopping in centro

Milano e la Lombardia da oggi sono passati alla zona arancione e molte persone, come successo anche a Torino, nel primo giorno di riapertura dei negozi hanno affollato le vie del centro per fare shopping e approfittare delle ultime offerte del Black Friday e per iniziare a fare qualche regalo di Natale. Dopo settimane corso Vittorio Emanuele, l'arteria pedonale che costeggia il Duomo e dove si trova anche la Rinascente, è tornato a essere pieno di gente che passeggia con sacchetti e borse.