Covid Piemonte, folla in centro a Torino per i negozi aperti

Il Piemonte passa dalla zona rossa a quella arancione e le strade di Torino si affollano, con veri e propri assembramenti. È bastato che i negozi rialzassero le serrande per vedere le vie del centro cittadino piene di gente e lunghe code sui marciapiedi, senza rispetto del distanziamento (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE DEL CONTAGIO). In via Lagrange molti clienti anche davanti ai bar per le consumazioni da asporto.

La situazione

"Per noi è puro ossigeno" dicono i gestori di un negozio di abbigliamento in una traversa della centralissima via Roma. Tanti commercianti hanno riaperto con sconti e promozioni, prolungando così il 'Black Friday' e attirando i clienti. In un negozio d'abbigliamento dichiarano: "Questa mattina c'era gente già fuori ancora prima dell'apertura e nella prima mezz'ora abbiamo battuto molti scontrini e riempito buste". Una signora, in fila per entrate all'interno di un'attività, spiega: "Approfitto degli sconti anche per gli acquisti di Natale, non si sa mai che richiudano tutto".

Appendino: "Fare shopping in modo responsabile"

"Si può passeggiare e fare shopping in modo responsabile". L'invito all'attenzione arriva dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino, che dedica un post Facebook all'uscita del Piemonte dalla zona rossa: "Oggi è una bella giornata, dopo settimane di limitazioni, riaprono i negozi e sono consentiti gli spostamenti all'interno del proprio comune". Ai torinesi rivolge inoltre "due raccomandazioni: supportiamo i negozi di vicinato e, nel contempo, non abbassiamo la guardia".