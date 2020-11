Covid Valtellina, progetto pilota di screening nelle scuole

In vista del rientro in classe degli studenti della seconda e terza media è stato realizzato un progetto pilota di screening al Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO) nelle scuole della Provincia di Sondrio. Cinque gli istituti scolastici interessati. Il progetto è stato ideato dalla Regione Lombardia, in collaborazione con l'Ats della Montagna, l'Asst Valtellina e Alto Lario.

Sertori: "Effettuati 763 test rapidi gratuiti su base volontaria"

"Sono stati effettuati - spiega Massimo Sertori, assessore regionale valtellinese con delega a Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni - 763 test rapidi gratuiti su base volontaria a insegnanti e alunni che con il passaggio della Lombardia in zona arancione potranno tornare alla didattica in presenza nelle proprie aule. Grazie anche a questo progetto, docenti e studenti delle secondarie di primo grado della provincia di Sondrio potranno riprendere domani le lezioni nelle proprie aule con maggiore tranquillità. Sei, nel complesso, gli studenti trovati positivi sinora. La partita delle scuole - continua - è la più delicata e i dati lo dimostrano. Per il rientro in classe in sicurezza, la Provincia di Sondrio è stata capofila di questa significativa campagna di tracciamento che ha permesso di individuare un numero campione di sei studenti positivi su 678 studenti che si sono sottoposti al test".

Il progetto

Pensato per il rientro a scuola in sicurezza, il progetto è stato coordinato con l'Ufficio scolastico territoriale di Sondrio. Iniziato ieri, sabato 28 novembre, si è concluso nel tardo pomeriggio di oggi. Ha coinvolto Livigno, Bormio, Morbegno e Chiavenna, le zone con la più alta densità di popolazione e identificate a maggiore incidenza di nuovi casi covid-19. Gli istituti interessati sono stati cinque: Damiani e Vanoni a Morbegno, Bertacchi e Garibaldi a Chiavenna e quello di Bormio, compresa la sede.